Brasil faz grande jogo, vence Estados Unidos de virada e encaminha classificação no vôlei masculino

Uma vitória com a marca da superação. Assim foi o triunfo do Brasil sobre os Estados Unidos no vôlei masculino, em partida disputada na madrugada desta sexta-feira (30). Após sair perdendo o primeiro set, a seleção brasileira teve grande atuação e conseguiu uma virada espetacular, fechando o jogo em 3 a 1, na Arena Ariake, em Tóquio.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto encaminhou bastante a classificação às quartas de final, não precisando decidir a vaga na última rodada da fase de grupos. Uma derrota de Argentina ou França para Tunísia e Rússia, respectivamente, confirma a vaga do Brasil nos playoffs.

Com três vitórias e uma derrota, a seleção está em segundo lugar no Grupo B, com oito pontos. O Comitê Olímpico da Rússia lidera, com nove. A equipe nacional vai encerrar sua participação nesta fase diante da França, no sábado.

O JOGO

Os maiores destaques do Brasil em quadra foram Lucarelli, responsável por 19 pontos, Leal, com 18, e Wallace, com 17. Pelo lado americano, Matthew Anderson brilhou com seus 22 pontos. Torey Defalco contribuiu com 21.

Mas a vitória sobre os americanos não teve facilidade. O primeiro set indicou que a peleja seria dura. Em jogo extremamente equilibrado, disputado ponto a ponto, o time dos EUA fechou a primeira parte do jogo em 30 a 32 após 45 minutos.

Mas o Brasil não se desesperou e manteve a tranquilidade. Com força mental, segurou a pressão e reagiu rapidamente, vencendo o segundo set por 25 a 23.

A partir daí, foi o time americano que sentiu a pressão e passou a errar demais. Erros em saques, ataques e recepções fizeram com que a seleção brasileira tomasse a frente do placar nos sets seguintes e fechasse o jogo com parciais de 25/21 e 25/20.