Brasil faz 3 sets a 0 na Austrália e estreia com vitória na Liga das Nações de vôlei masculino

O Brasil venceu a Austrália por 3 sets a 0 (25/14, 25/18 e 25/21) na estreia da Liga das Nações de vôlei masculino. Sem sustos, o time comandado por Renal Dal Zotto fez a festa da torcida no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, nesta quarta-feira (8). O oposto Alan foi o destaque com 18 pontos.



“A equipe ainda estava mesclada, com novos jogadores, mas conseguimos manter um alto nível, sacamos bem. Sabíamos que eles também viriam com um saque forçado, pois têm um bloqueio muito alto. Foi uma estreia excelente. Eu me senti bem dentro de quadra, mas ainda tenho muito o que evoluir”, disse o atleta.

O técnico Renan Dal Zotto chama atenção não só para os adversários, mas também para a dinâmica do jogo, que mudou com as novas regras.

“Precisamos de muita concentração, não só em razão dos adversários, mas em relação às mudanças do regulamento. O tempo para o saque está mais curto, então tudo é mais rápido. A cultura de treinamento muda. E com o decorrer do campeonato, isso pode ser um fator determinante. Amanhã teremos mais um adversário difícil, com um volume de jogo muito bom, forte no saque e no ataque. Vamos pensar um jogo por vez”, avaliou o treinador.

Dal Zotto convocou para esta primeira etapa da Liga das Nações, em Brasília, os seguintes jogadores: os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Franco e Alan; os centrais Isac, Lucão, Flávio e Leandro Aracaju; os ponteiros Victor Birigui, Rodriguinho, Vaccari e Adriano; e os líberos Thales e Maique.

A seleção volta às quadras nesta quinta-feira (9) contra a Eslovênia. O duelo será às 21 horas (de Brasília). Confira agenda de jogos do Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS DO JOGO:

