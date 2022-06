Brasil x Austrália na Liga das nações de vôlei masculino: veja horário, onde assistir e escalações

A Seleção brasileira masculina de vôlei estreia na Liga das Nações nesta quarta-feira (8). O duelo será contra a Austrália às 21h (de Brasília), na capital federal. O ginásio Nilson Nelson recebe o confronto. Confira a agenda de jogos do Brasil.

O Brasil fez dois amistosos contra o Japão. Perdeu um e venceu outro. O time comandado por Renan Dal Zotto é favorito e vai em busca do bicampeonato da Liga. Em 2021, a equipe foi campeã em cima da Polônia. Com dores na coxa esquerda, Lucarelli é desfalque importante do grupo.

A equipe brasileira, no entanto, tem o retorno importante do oposto Alan. Ele volta após lesão. Recuperado, foi um dos destaques dos amistosos contra a seleção japonesa e anseia pela estreia na Liga.

"Nossa equipe está no topo há vários anos e trabalhamos duro todos os dias para garantir que nada mude. Sabemos que a VNL será muito competitiva, mas estamos muito confiantes e ansiosos por isso", disse o atleta.

Legenda: Bruninho vai para a 16ª temporada defendendo a seleção brasileira de vôlei. Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Para a Austrália, só a vitória importa. O experiente levantador Bruninho, que vai para a 16ª temporada defendendo a amarelinha, fala do que esperar do duelo com os australianos.

“O time da Austrália sempre incomoda. Joga bem, tem potencial físico. Pelo que observamos do nosso lado, nos amistosos contra o Japão, precisamos abaixar o número de erros. Será um jogo de estreia, que sempre tem aquele nervosismo. Espero uma partida difícil”, avaliou o atleta.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Globo Play

TIMES

Brasil: Bruninho e Cachopa (levantadores), Franco e Alan (opostos), Isac, Lucão, Flávio e Leandro Aracaju (centrais), Rodriguinho, Vaccari e Adriano (ponteiros), Thales e Maique (líberos). Victor Birigui substitui Lucarelli. Técnico: Renan Dal Zotto.

Austrália: Ahshdeep Dosanjh e Nicholas Butler (levantadores); Thomas, Hodges e Stockton (opostos); Weir, O'Dea e Mote (centrais); Staples, Senica e Murch (ponteiros); Luke Perry (líbero) Técnico: David Preston.



FICHA TÉCNICA

Brasil x Austrália

Data e hora: 08/06, às 21h (de Brasília)

Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF)