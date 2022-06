Brasil estreia contra Austrália na Liga das Nações de vôlei masculino; veja jogos e onde assistir

A seleção masculina de vôlei vai estrear na Liga das Nações 2022. É a quarta edição do torneio. Na primeira rodada, o Brasil encara Austrália, Eslovênia, Estados Unidos e China. O torneio começa nesta terça-feira (7) e terá a participação de 16 países. Sete equipes disputam vaga na fase final, que será em Bologna, na Itália.

Com novo formato em 2022, as 16 equipes foram divididas em dois grupos em cada uma das três semanas de disputa. Assim, em todas, a seleção fará quatro jogos, somando 12 partidas até o fim da primeira fase. As oito melhores seleções avançam para o mata-mata, que será disputado a partir das quartas de final.

O Brasil estreia nesta quarta-feira (8) contra a Austrália. Nesta primeira semana, a equipe comandada por Renan Dal Zotto terá um desfalque importante. O ponta Lucarelli sofreu lesão muscular na coxa esquerda e está de fora dos jogos na capital federal. Victor Birigui foi chamado para substituí-lo e já se juntou ao grupo.

ONDE ASSISTIR

SporTV transmitirá todos os jogos do Brasil

CONVOCADOS - SELEÇÃO MASCULINA

Adriano Xavier - ponteiro - Vôlei Renata Alan Souza - oposto Alexandre Elias - líbero - Vôlei Renata Bruno Rezende - levantador - Modena (ITA) Darlan Souza - oposto - Sesi-SP Fernando Kreling, "Cachopa" - levantador - Cruzeiro EC Flávio Gualberto - central - Vibo Valentia (ITA) Franco Paese - oposto - Vôlei Guarulhos Gabriel Vaccari - ponteiro - Tourcoing-Lille (FRA) Henrique Honorato - ponteiro - Minas Tênis Clube Isac Santos - central - Cruzeiro EC João Rafael - ponteiro - Zamalek (EGY) Leandro dos Santos - central - Tours (FRA) Léo de Andrade - central - Sesi-SP Lucão - central - Vôlei Renata Maique Reis - líbero - Minas Tênis Clube Matheus Brasília - levantador - Sesi-SP Matheus Santos, "Pinta" - central - Minas Tênis Clube Rodrigo Leão, "Rodriguinho" - ponteiro - Cruzeiro EC Ricardo Lucarelli - ponteiro - Civitanova (ITA) Thales Hoss - líbero - Funvic Natal Victor Birigui - ponteiro - Sesi-SP Wallace - oposto - Cruzeiro EC William Arjona - levantador - Minas Tênis Clube Yoandy Leal - ponteiro - Modena (ITA)

AGENDA DE JOGOS

Jogo 1

Brasil x Austrália

Data: 8/06 (quarta-feira), 21h

Local: Brasília

Jogo 2

Brasil x Eslovênia

Data: 9/06 (quinta-feira), 21h

Local: Brasília

Jogo 3

Estados Unidos x Brasil

Data: 11/06 (sábado), 15h

Local: Brasília

Jogo 4

Brasil x Polônia

Data: 22/6, 11h

Local: Sofia, Bulgária

Jogo 5

Brasil x Sérvia

Data: 23/06, 10h30

Local: Sofia, Bulgária

Jogo 6

Brasil x Irã

Data: 24/06, às 10h30

Local: Sofia, Bulgária

Jogo 7

Brasil x Bulgária

Data: 26/06, às 14h

Local: Sofia, Bulgária

Jogo 8

Brasil x Alemanha

Data: 06/07, às 03h40

Local: Osaka, Japão

Jogo 9

Brasil x Canadá

Data: 07/07, às 6h

Local: Osaka, Japão

Jogo 10

Brasil x França

Data: 08/07, às 03h40

Local: Osaka, Japão

Jogo 11

Brasil x Japão

Data: 10/07, às 7h10

Local: Osaka, Japão

Jogo 25

Brasil x China

Data: 12/06, às 10h

Local: Brasília

Legenda: Primeiros jogos da seleção serão em Brasília. Apoio da torcida será importante. Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte