Forte no bloqueio, Brasil vence Polônia e consegue segunda vitória na Liga das Nações

A seleção feminina de vôlei do Brasil conquistou a segunda vitória na Liga das Nações. A equipe brasileira venceu a Polônia por 3 sets a 0 (25/23, 25/21 e 25/22). O destaque foi a central Carol, que fez sete pontos de bloqueio. O confronto ocorreu nesta quinta-feira (2), em Bossier City, nos Estados Unidos.

“Estou muito feliz com o desempenho do nosso time na competição. Estamos entendendo bem o jogo, nos ajustando e a comunicação tem fluído. Temos muito o que evoluir, mas essa vitória foi muito importante. Fico feliz de ter contribuído com a equipe e ver o nosso bloqueio funcionando é gratificante. Trabalhamos todos os dias para isso”, disse a jogadora.

Carol foi a maior pontuadora da partida com 15 acertos. Em seguida, a oposta Lorenne (9), além da ponteira Julia Bergmann e a central Diana, cada uma com oito.

O time polonês é um dos mais fortes da competição. José Roberto Guimarães fala da importância do resultado e de como isso pode colaborar no desenvolvimento das atletas brasileiras.

“A Polônia é um time que tem muitas qualidades técnicas, com jogadoras que atuam no voleibol europeu. Nosso bloqueio teve uma boa atuação com 12 pontos e nos ajudou em momentos decisivos. Nosso saque também foi eficiente e quebrou o passe da Polônia em momentos importantes. Gostei também da nossa concentração. Agora é pensar na República Dominicana e tudo isso é uma experiência para as jogadoras mais jovens”, avaliou o técnico.

A equipe brasileira volta a jogar nesta quinta-feira (3), às 19 horas (de Brasília). O time enfrenta a República Dominicana.

