Brasil bate Alemanha por 3 sets a 1 e estreia com vitória na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória na Liga das Nações 2022. Julia Bergamnn, de 21 anos, maior pontuadora do confronto, com 19 pontos, liderou o grupo. A equipe venceu a Alemanha por 3 sets a 1 (29/27, 23/25, 27/25 e 25/21), nesta terça-feira (31). O duelo ocorreu nos Estados Unidos.

“Estou muito feliz de jogar a Liga das Nações pelo Brasil. Foi meu primeiro jogo como titular na seleção adulta e estava um pouco nervosa no começo, mas as meninas me ajudaram muito. A vibração que esse time tem quando está junto é incrível. Começamos bem a partida, mas no segundo set não pressionamos tanto no saque. Depois, conseguimos impor nosso ritmo. Para uma estreia foi uma boa partida”, disse Júlia.

Quem também se destacou no grupo brasileiro foi a central Carol, com 16 pontos (6 de bloqueio), além da ponteira Pri Daroit, com 13. Sobre a maior pontuadora, a ponteira Júlia, o técnico José Roberto Guimarães disse:

“A Julia Bergmann teve um comportamento muito bacana durante todo o jogo e parecia que estava na seleção há anos. Cada vez ela vai criar mais confiança e entender mais como tudo acontece no cenário internacional. Ela é uma jogadora inteligente e com leitura rápida de jogo”, ressaltou Zé Roberto.

Sobre a partida com a Alemanha, o técnico do Brasil avaliou como equilibrado. Além disso, valoriza a importância da estreia com resultado positivo.

“Nos últimos anos a Alemanha tem feito bons resultados contra o Brasil. Ainda temos que melhorar a relação entre o bloqueio e a defesa e o nosso saque pode ser um pouco mais agressivo, mas para a estreia foi um jogo muito importante. É uma nova geração que está chegando e pedindo espaço. Estou muito feliz com essa vitória”, concluiu.

O Brasil volta à quadra às 16h (horário de Brasília) da quinta-feira (02.06) contra a Polônia.

