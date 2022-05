Talita e Rebecca conquistam a prata na etapa de Ostrava do Circuito Mundial de vôlei de praia

Talita e Rebecca garantiram medalha de prata na etapa de Ostrava do Circuito Mundial de vôlei de praia. A decisão do torneio ocorreu neste domingo (29), na República Tcheca. Foi o sétimo pódio do Brasil em etapas desta temporada.

As brasileiras foram vencidas por 2 sets a 0 pelas alemãs Muller e Tillmann, que fizeram parciais de 21/18 e 21/16. A dupla suíça Huberli/Brunner levou o bronze.

Talita e Rebecca, que são atletas do Fortaleza, fizeram um jogo duro contra as adversárias, que foram regulares e conseguiram pontuar mais. A dupla alemã chegou aos 29 pontos de ataque e 11 erros do time brasileiro.

A dupla brasileira agora volta o foco para o Campeonato Mundial, a competição mais importante da temporada. O evento será entre 10 e 19 de junho, em Roma, na Itália.

Além delas, o Brasil vai ser representado por Duda/Ana Patricia, Bárbara Seixas/Carol Solberg e Taiana/Hegê no feminino. No masculino, André Stein/George, Renato/Vitor Felipe, Alison/Guto e Bruno Schmidt/Saymon.

Legenda: Pódio do Circuito Mundial de Vôlei de Praia - Etapa Ostrava. Foto: Divulgação/CBV

Legenda: Talita/Rebecca conquista a prata no Circuito Mundial. Foto: Reprodução