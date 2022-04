Rebecca e Talita vencem e são campeãs de etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O domingo (03) já começou com vitória cearense em torneio importante do esporte nacional. Rebecca, junto com a companheira Talita, venceram Andressa e Vitória por 2 sets a 0, 21 a 17 e 23 a 21 e se sagraram campeãs da etapa de Itapema-SC (segunda) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

As atletas, que têm parceria com o Fortaleza Esporte Clube, fizeram bonito ao levar a melhor em torneio que reuniu as 8 melhores duplas ranqueadas do vôlei de praia brasileiro.

Na campanha, venceram 4 partidas de 5 e se sagraram campeãs da etapa.

O último ponto da partida que aconteceu na manhã deste domingo foi um 'ace' de Rebecca. Mais uma demonstração do potencial da 'mão de pedra'.

A dupla segue em preparação para os Jogos de Paris 2024, onde pretendem ser representantes do Brasil em mais uma edição dos Jogos Olímpicos.