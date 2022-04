Após bronze no Mundial, Rebecca/Talita vence na estreia da 3ª etapa do Brasileiro de vôlei de praia

Após o bronze no Mundial do México, Rebecca e Talita estrearam com vitória dupla na 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Top 8. As atletas do Fortaleza venceram por 2 sets a 0 as duas partidas desta sexta-feira (1). Elas enfrentaram Carol Horta/Torty e Josi Alves/Carol Goerl. As disputas ocorrem na Meia Praia, em Itapema (SC).

No primeiro jogo, às 9h40, um duelo de conterrâneas. A cearense Rebecca e a parceira Talita dominaram os sets. Venceram o primeiro por 21 a 14. No segundo, a diferença é maior. Tory e Carol Horta, que também é da capital e tem no histórico dois bronzes em Pan-Americanos, viram a chance de recuperação ir embora. O set final terminou em 21 a 4.

A segunda disputa ocorreu às 13h. A dupla de Leoas encarou Josi/Carol Goerl e somou mais um resultado positivo. O duelo foi mais equilibrado, mas Rebecca/Talita conseguiu manter a superioridade. Venceram com parciais de 21-16/21-17.

As Leoas do vôlei voltam às areias neste sábado (2). às 11 horas. Elas enfrentam Thamela/Elize.

CIRCUITO BRASILEIRO

Com novo formato, o Circuito Brasileiro agora tem duas competições por etapa. No Aberto, participam as duplas que estão entre o 8º e o 13º lugar do ranking, além de dois convidados e até oito classificados pelo qualifying. Já as sete duplas mais bem rankeadas jogam o Top 8. O campeão do Aberto anterior também participa, mas como convidado.

As oito duplas do Top 8 são divididas em dois grupos com quatro equipes, com todos times se enfrentando dentro do próprio grupo. Os dois primeiros colocados avançam às semifinais.

Legenda: Rebecca e Talita fizeram grande campanha no Mundial de Vôlei de Praia no México. Foto: Divulgação/FIVB

MUNDIAL DO MÉXICO

Rebecca e Talita conquistaram medalha de bronze no Circuito Mundial, realizado em Rosarito, no México, no último domingo (27). Elas venceram as americanas Flint e Claes por 2 sets a 0 (parciais de 22/20 e 21/19). A competição reúne as 16 melhores duplas do mundo, e as brasileiras foram as únicas representantes do país.

A cearense “Mão de Pedra” foi o grande destaque do jogo com 22 pontos marcados. As duplas já haviam se enfrentado na fase de grupos, também com vitória da equipe nacional.

Rebecca/Talita passou pela fase qualificatória com sobras. Venceram por 2 sets a 0 todos os oito jogos que disputaram. No entanto, na semifinal, foram superadas no tie-break por Kravcenoka/Graudina (LET), com parciais de 21/18, 14/21 e 10/15.

