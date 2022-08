Brasil enfrenta Catar em último jogo da 1ª fase do Mundial de Vôlei; veja horário e onde assistir

Brasil e Catar se encontram nesta terça-feira (30) para o último jogo da fase de grupos do Campeonato Mundial de Vôlei. Depois de garantir a segunda vitória no torneio, diante do Japão, a seleção confirmou vaga nas oitavas e vai em busca do quarto título da competição. A competição é realizada na Arena Stozice, em Liubliana, na Eslovênia.

COMO VEM O BRASIL?

O Brasil sofreu para vencer Cuba (3 a 2), mas se recuperou diante do Japão (3 a 0). O time garantiu a segunda vitória no torneio, acumulou cinco pontos e avançou para as oitavas de final. Caso vença o Catar por 3 sets a 1 ou 3 a 0, se classifica como primeiro na tabela. Sob comando de Renan Dal Zotto, a seleção luta pelo tetracampeonato do torneio.

COMO VEM O CATAR?

O Catar joga a competição pela primeira vez. Sem tradição na modalidade, boa parte da equipe tem atletas naturalizados. Dos 14 convocados, 5 vieram de outros países. Entre eles, o brasileiro Renan Ribeiro, que atua como ponteiro. O time já não tem mais chances de avançar de fase. É o último do grupo e venceu apenas um set no torneio. Foi superado pelo Japão (3 a 0) e por Cuba (3 a 1).

TIMES EM QUADRA:

Brasil - Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa; Opostos: Darlan, Felipe Roque e Wallace; Centrais: Flávio, Leandro Aracaju e Lucão; Ponteiros: Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho; Líberos: Maique e Thales.

Catar - Levantadores: Milos Stevanovic e Abdullah Hassanein; Ponteiros: Renan Ribeiro, Bojan Dukic, Nadir Sadikh e Nikola Vasic; Opostos: Youssef Oughlaf e Hammad Dahi; Centrais: Belal Abunabot, Ibrahim Ibrahim, Abdulwahid Osman e Gamal Noaman; Líberos: Mahmoud Essam e Sulaiman Saad.

Legenda: Cachopa foi um dos destaques da vitória do Brasil em cima do Japão. Foto: FIVB/Divulgação

ONDE ASSISTIR

SporTV 2



RESULTADOS - PRIMEIRA FASE

26.08 – BRASIL 3 x 2 Cuba (31/33, 21/25, 25/16, 25/17 e 18/16)

28.08 – BRASIL 3 x 0 Japão (25/21, 25/18 e 25/16)

30.08 – BRASIL x Catar, às 6h – sportv 2



FICHA TÉCNICA

Brasil x Cuba

Data e hora: 30/8, às 6h (de Brasília)

Local: Liubliana, Eslovênia.

