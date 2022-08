Brasil enfrenta Cuba na estreia do Campeonato Mundial de Vôlei; veja horário e onde assistir

O Brasil estreia na Campeonato Mundial de vôlei masculino nesta sexta-feira (26). O time enfrenta Cuba no ginásio de Liubliana, na Eslovênia, às 6h (de Brasília) desta sexta-feira (26). Os brasileiros buscam o tetracampeonato.

Fora do pódio nas Olimpíadas e na Liga das Nações, a seleção masculina perdeu o topo do ranking depois de mais de 20 anos. Agora, o time comandado por Renan Dal Zotto chega pressionado para o torneio, mas busca se refazer.

“Estamos em um momento de transição, mas chegamos no Mundial para brigar pelo título. Temos um grupo bem interessante, com jogadores mais experientes e uma garotada muito jovem. Durante as semanas de treino em Saquarema e na França, a equipe mostrou evolução e equilíbrio técnico em todos os fundamentos. Temos um grupo que chega ao Mundial em uma condição muito favorável. Vamos fortes e preparados para enfrentar um ritmo de jogo bem intenso”, avaliou o técnico Renan Dal Zotto.

O torneio reúne 24 seleções de todo o mundo. A seleção brasileira está no grupo B, acompanhada de Cuba, Japão e Catar. Na Copa do Mundo, o Brasil esteve nas últimas cinco finais e subiu ao pódio em todas. Foram três outros e duas pratas. Para esta edição, o treinador convocou 14 jogadores.

Com problemas nas costas, Isac pediu dispensa e foi substituiído por Aracaju. Lucão retornou de lesão, mas ainda não está totalmente recuperado. Já Wallace voltou ao grupo após lesão de Alan, ainda na Liga das Nações.

Os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Darlan, Felipe Roque e Wallace; os centrais Flávio, Leandro Aracaju e Lucão; os ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho; e os líberos Maique e Thales formam o grupo.

CUBA

Cuba volta ao cenário internacional e traz uma geração de jogadores que busca surpreender. O time se fortaleceu após a permissão para convocar atletas que atuam fora do país. Recentemente, foi campeã da Copa Pan-Americana invicta.

Na equipe, o grupo terá quatro atletas bem conhecidos da torcida brasileira, pois atuam em times no Brasil. São eles: López, que foi MVP da Superliga, e Miguel Rodriguez (Sada Cruzeiro), Goide (Brasília) e Sanchez (Fiat/Gerdau/Minas). O destaque é para Simón, que já atuou no Cruzeiro e atualmente defende o Civitanova, da Itália.

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

VEJA HORÁRIOS E JOGOS DO BRASIL

26.08 – Brasil x Cuba, às 6h

28.08 – Brasil x Japão, às 9h

30.08 – Brasil x Catar, às 6h

