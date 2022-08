Brasil busca quarto título no Mundial de vôlei masculino 2022: veja horário e onde assistir

Vem aí mais uma edição do Mundial de vôlei masculino. O torneio começa nesta sexta-feira (26). O evento terá duas sedes: Polônia e Eslovênia. Tricampeão do torneio, o Brasil busca o quarto título na competição mais importante da modalidade em 2022.

Sob comando de Renan Dal Zotto, 14 jogadores vão representar o país. Desses, sete vão disputar o torneio pela primeira vez. A responsabilidade é grande, pois o país esteve nas últimras cinco finais e trouxe para casa três ouros e duas pratas.

“Estar na seleção adulta sempre foi o meu sonho. Cada campeonato é uma história diferente a ser contada. Vamos começar uma nova nesta sexta-feira. Sou um cara muito positivo e estou confiante com este time”, disse o levantador Cachopa, um dos novatos na disputa.

Legenda: Seleção estreia no Mundial nesta sexta-feira. Foto: Divulgação/CBV

Foram convocados os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Darlan, Felipe Roque e Wallace; os centrais Flávio, Leandro Aracaju e Lucão; os ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho; e os líberos Maique e Thales.

O torneio vai reunir 24 seleções de todo o mundo. A seleção brasileira está no grupo B, acompanhada de Cuba, Japão e Catar. Os duelos serão em Liubliana, na Eslovênia. O Brasil estreia dia 26, diante de Cuba, às 6h (de Brasília)

FORMATO

As 24 equipes foram divididas em seis grupos, com quatro seleções cada. Avançam para as oitavas as duas melhores de cada, além dos quatro melhores terceiros colocados. Após o mata-mata, seguem para as quartas, também em duelos eliminatórios, depois semifinais e a decisão. O confronto pelo título será no dia 11 de setembro, na Polônia.

GRUPOS

Grupo A - Ucrânia, Sérvia, Tunísia e Porto Rico

Grupo B - Brasil, Japão, Cuba e Catar

Grupo C - Polônia, Estados Unidos, México e Bulgária

Grupo D - França, Eslovênia, Alemanha e Camarões

Grupo E - Itália, Canadá, Turquia e China

Grupo F - Argentina, Irã, Holanda e Egito



VEJA HORÁRIOS E JOGOS DO BRASIL

26.08 – BRASIL x Cuba, às 6h

28.08 – BRASIL x Japão, às 9h

30.08 – BRASIL x Catar, às 6h

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

