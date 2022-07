Vôlei é o esporte que mais interessa brasileiros conectados, aponta pesquisa

Um dos esportes mais vitoriosos do país, o vôlei sobe a pódio também fora de quadra. Pois, é a modalidade que mais atrai a população brasileira conectada na última década. Os números impressionam: 96 milhões de pessoas se declaram fãs, número que representa 87% dos brasileiros internautas com mais de 18 anos. Crescimento aumentou 113%.

De acordo com o Sponsorkink, maior pesquisa especializada em esportes do mundo do IBOPE Repucom, 87% dos brasileiros conectados com 18 anos ou mais declaram interesse por vôlei. Isso representa 96 milhões de indivíduos. Os níveis são: muito interessados, interessados ou pouco interessados.

Quando a pesquisa foi iniciada, em 2013, o número de pessoas conectadas que mostraram interesse na modalidade era de 45 milhões. Isso significa que a quantidade de brasileiros usuários de internet que gosta de vôlei dobrou em uma década. O crescimento foi de 113%. Os dados foram divulgados no último dia 14 de julho.

ENTRE OS MAIS PRATICADOS

O vôlei também é um dos esportes mais praticados no Brasil, ainda de acordo com a pesquisa que revela 19% dos internautas brasileiros entre os praticantes. A porcentagem se aproxima dos líderes da lista de atividades esportivas mais praticadas no país: Corrida de Rua (21%), Andar de Bicicleta (22%) e Jogar Futebol (22%),

Na Liga das Nações de 2022, disputada recentemente, a equipe feminina conquistou o vice-campeonato. Já o masculino, atual campeão do torneio, foi eliminado nas quartas de final pelos Estados Unidos.

A pesquisa também aponta que a competição soma 53,3 milhões de fãs no naipe masculino e 50,2 milhões no naipe feminino. Nas duas, o perfil de faixas etárias, gênero e região são bem distribuídas.

