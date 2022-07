Brasil perde para Itália e termina com medalha de prata na Liga das Nações feminina

O Brasil é vice-campeão da Liga das Nações feminina de vôlei pela 3ª temporada seguida. O time brasileiro foi superado pela Itália por 3 sets a 0 em uma final inédita neste domingo (17), em Ancara, na Turquia. Depois de conquistar o título europeu de forma invicta, a Itália segue marcando seu nome na história.

Com o título, se junta ao tricampeão Estados Unidos na prateleira de vencedores da Liga das Nações, que está em sua 4ª edição. As parciais dos sets foram: 25/23, 25/22 e 25/22. A Sérvia, eliminada pelo Brasil na semifinal, conquistou a medalha de bronze ao bater as anfitriãs da Turquia também por 3 x 0.

Seleção do torneio

O grande nome da competição foi a italiana Egonu, 23 anos. Na decisão, fez 21 pontos e liderou a seleção. A Itália também teve Bosetti, De Gennaro e Alessia Orro no time do torneio. O Brasil foi representado por Gabi e Carol. A Sérvia fechou a equipe principal com Jovana Stevanovic.

O jogo

O Brasil mostrou nervosismo no início e não conseguiu frear o forte ataque da Itália. Apesar da agressividade italiana, o Brasil melhorou no fim e tentou reagir, mas não conseguiu e perdeu por 25 a 23.

No segundo set, o roteiro se manteve, com Itália melhor e até abrindo cinco pontos de vantagem. Assim como no começo, o Brasil chegou nos últimos pontos buscando a evolução, mas perdeu: 25 a 22.

No terceiro set, o Brasil assumiu a liderança do placar pela primeira vez. O time liderou por um tempo, mas a Itália empatou. As equipes chegaram na reta final empatados em 20 a 20. No momento decisivo, foi a Egonu que chamou a responsabilidade para garantir o set por 25 a 22 para a Itália, confirmando o título.

