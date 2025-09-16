Botafogo x Mirassol: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Equipes se enfrentam pelo Brasileirão
O Botafogo enfrenta o Mirassol em mais uma rodada do Brasileirão. O duelo atrasado, válido pela 12ª rodada da competição, será nesta quarta-feira (17), a partir das 19h30 (de Brasília). O Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, recebe o duelo. A equipe carioca tem 35 pontos somados na disputa e está em sexto lugar. Já o grupo paulista tem 38 e ocupa a quarta colocação.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Botafogo: Linck, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Telles; Newton, Freitas (Danilo) e Savarino; Montoro, Jeffinho e Chris. Técnico: Davide Ancelotti.
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Moura, Danielzinho, Negueba, Gabriel e Alesson; Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.
FICHA TÉCNICA
Botafogo x Mirassol
Data e hora: 17/09, às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos