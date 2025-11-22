Diário do Nordeste
Botafogo x Grêmio pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:23)
Jogada
Legenda: O Botafogo vem de vitória e está em 5º lugar
Foto: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Glorioso é o 5º colocado com 55 pontos, e vem de vitória diante do Sport por 3x2.

Já o Tricolor Gaúcho, é o 12º com 43 pontos e vem de vitória diante do Vasco por 2x0.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO:

Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Montoro), Artur e Kadir.

GRÊMIO:

Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Ciristaldo; Pavon, Amuzu e Carlos Vinicius.

Arbitragem

Arbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG);
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

