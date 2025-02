Botafogo x Flamengo: veja onde assistir e as escalações da final da Supercopa

Na tarde deste domingo (2), já terá time gritando 'é campeão'. Acontece hoje a final da Supercopa Rei, duelo entre o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil em 2024. Botafogo e Flamengo jogam às 16 horas, no Estádio Mangueirão.

Será a primeira vez do Glorioso na Supercopa, competição que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil – em 1996, ano seguinte ao título nacional do Alvinegro, ela não era disputada. O Flamengo, por sua vez, tem dois títulos da competição (2020 e 2021) e três vices (1991, 2022 e 2023).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo para todo o Brasil, além do SporTV e do Premiere.

ESCALAÇÕES

Botafogo:

Escalação provável: John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur (Rafael Lobato), Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

Flamengo:

Escalação provável: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique.

FICHA TÉCNICA:



BOTAFOGO X FLAMENGO

Estádio: Mangueirão

Data-Hora: 2/2/2025 – 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/ES)

Ingressos: bilheteriadigital.com.br

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere