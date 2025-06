Bortoleto festeja primeiros pontos na Fórmula 1 e prevê guinada da Sauber: 'É só o começo'

Em seu melhor fim de semana desde que estreou na Fórmula 1, no início da temporada, Gabriel Bortoleto conquistou seus primeiros quatro pontos na categoria, no GP da Áustria, neste domingo (29), e não escondeu a alegria após a prova. De quebra, ele fez a quinta volta mais rápida no circuito de Spielberg e foi eleito, em votação no site da F-1, o melhor piloto do dia.

"Que corrida! Estou emocionado por ter marcado meus primeiros pontos na Fórmula 1, especialmente porque também conseguimos o dobro de pontos", afirmou, em referência aos pontos conquistados também pelo companheiro Nico Hülkenberg. "Foi uma corrida incrível, intensa do início ao fim, e estou muito orgulhoso do que fizemos hoje, juntos, como equipe", comemorou o piloto, demonstrando otimismo para as próximas provas.

"Isso é uma prova de quanto progresso fizemos e do que somos capazes quando tudo dá certo. Mas isso é só o começo: para mim, significa continuar nos esforçando, continuar melhorando e almejar resultados ainda maiores", comentou o brasileiro. "É bom finalmente pontuar, mais pela equipe do que por mim, porque eles realmente merecem ter pontos. Espero que possamos manter isso, marcar mais pontos na temporada e ter ótimos resultados."

Bortoleto se tornou o 20º piloto brasileiro a pontuar na Fórmula 1 e encerrou um jejum de oito anos do país na categoria - Felipe Massa havia sido o último somar pontos na última prova de 2017, em Abu Dabi. Também foi o melhor resultado desde o sétimo lugar de Massa no GP do Brasil, naquele mesmo ano.

Questionado se foi tirou um peso das costas, o campeão da F-2 e da F-3 deixou claro seus objetivos na principal categoria do automobilismo. "Eu sempre soube que era capaz, não estou na Fórmula 1 por acaso. Estou aqui porque quero vencer um dia, não vou ficar feliz porque marquei alguns pontos, sabe?", explicou. "Mas, com certeza, já é uma conquista. Devemos ficar felizes com cada pequena conquista e estamos indo na direção certa para realizar nosso sonho maior, que é vencer campeonatos um dia."

Bortoleto foi prontamente parabenizado pelos campeões Max Verstappen, que abandonou a prova no início, e Fernando Alonso, com quem travou intensa disputa pelo sétimo lugar nas últimas voltas. E, segundo o brasileiro, o que lhe renderá boas lembranças da prova no futuro.

"A batalha com Fernando [Alonso] no final foi divertida e ele não facilitou", brincou. "Foi algo que eu vou ter na minha memória para sempre. Lutei contra um cara que é meu empresário, ao mesmo tempo é uma lenda na Fórmula 1, e quase passei ele no fim. Se o (Lando) Norris não tivesse chegado ali com a bandeira azul e atrapalhasse a nossa 'guerrinha', acho que dava para passar", disse o piloto em entrevista à Band.

Agora, Gabriel Bortoleto tentará levar a Sauber novamente à zona de pontuação no próximo fim de semana, no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.