Bolívia x Colômbia pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção da Bolívia entra em campo nesta quinta-feira (2), às 17h (horário de Brasília), contra a Colômbia, pela 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Hernando Siles, em La Paz, em solo boliviano.

As seleções vivem momentos distintos na busca por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar. A seleção colombiana ocupa a 5ª colocação, com 8 pontos, e venceu apenas uma partida das últimas cinco disputadas. O mesmo jejum acontece com a Bolívia, porém, ocupando a 8ª posição, com apenas cinco pontos conquistados.

Palpites

inter@

Escalação

Bolívia

Lampe; Bejarano, Quinteros, Jusino e Fernández; Saavedra, Chura, Justiniano e Vaca; Arce e Marcelo Moreno. Técnico: César Farías.

Colômbia

Ospina; Muñoz, Mina, Medina e Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe e Luis Díaz; Muriel e Falcão. Técnico: Reinaldo Rueda.

Ficha técnica

Bolíva x Colômbia - 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Data: 02/09/2021 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)