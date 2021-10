Boeck agradece apoio da torcida do Fortaleza e sonha com vaga na Libertadores: "serão 10 finais"

Após a eliminação na Copa do Brasil na semifinal para o Atlético/MG, o Fortaleza tem seu foco total agora nas 10 rodadas finais da Série A do Campeonato Brasileiro e o objetivo é importantíssimo: conquistar uma inédita vaga na Libertadores. O goleiro Marcelo Boeck afirmou que será um sonho conseguir o objetivo, e que todos os jogos pela frente serão finais. O Leão é o 4º colocado da Série A, com 48 pontos, e tem mais de 90% de chances de vaga na competição.

Marcelo Boeck Goleiro do Fortaleza A torcida do Fortaleza apoiar daquela maneira, após a eliminação, com aquele carinho todo nos motiva ainda mais. Sozinhos não conseguiremos e a torcida abrilhanta, é cereja no topo do bolo e nos emociona, arrepia. Serão 10 finais e se cada um fizer sua parte, o Fortaleza saírá vencedor e conseguiremos nosso objetivo

Legenda: A torcida do Leão compareceu e apoiou o time diante do Atlético/MG mesmo com um placar adverso no jogo de ida Foto: KID JUNIOR / SVM

Mentalidade

O goleiro acredita que a equipe precisa pensar jogo a jogo, a começar pelo América-MG, no sábado(30) no Independência, em Belo Horizonte (MG), apesar da euforia da torcida.

"Tudo que temos feito gera euforia, expectativa muito alta, pelo nosso desempenho dentro de campo. A responsabilidade nossa é ainda maior e precisamos pensar somente no América agora. Se fizermos nosso trabalho bem feito, passo a passo, vamos chegar cada vez mais perto da vaga".

Boeck está no Fortaleza desde 2017 e esteve presente na ascenção do clube, desde a Série C, passando pelo acesso, e muitas conquistas, como a Série B, Copa do Nordeste e Estaduais. Ele acredita que uma vaga na Libertadores coroará uma trajetória vitoriosa.

"Todo jogador viu a festa que a torcida fez quando fomos para a Sul-Americana e imaginam a festa indo para a Libertadores. São jogos muito difíceis, alguns confrontos diretos na parte de cima da tabela, mas queremos passar e conquistar este sonho. Seria muito legal sair de uma Série C e viver uma Libertadores. Temos tudo para conquistar. Depende só das nosas forças".

