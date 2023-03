Boca Rosa fecha patrocínio com base do vôlei feminino do Corinthians

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, empresária e ex-BBB de 28 anos, vai patrocinar os times feminino das categorias de base de vôlei do Corinthians com sua marca Boca Rosa Beauty. O anúncio do patrocínio foi feito através de suas redes sociais.

A parceria firmada em referência ao mês da mulher, entre sua marca e o Corinthians, não tem valores e nem tempo de contrato divulgados.

"É com muito orgulho que compartilho com vocês essa meta e propósito nosso: participar de projetos e ações que mudam vidas e trazem oportunidades", escreveu Bianca. "Boca Rosa Beauty é a patrocinadora dos times de base do vôlei feminino do Corinthians!"

"O esporte é um espaço transformador e que tem o poder de criar uma nova realidade. O vôlei é uma modalidade coletiva, de apoio e de suporte entre as atletas, isso não poderia ser mais a nossa cara. Afinal, não tem nada mais poderoso do que uma mulher apoiando outra", disse. "Essa experiência de estar com elas e anunciar essa parceria foi INCRÍVEL! Foram momentos especiais que ficarão guardados na memória e no nosso coração. Obrigada, meninas! Vamos fazer um trabalho lindo juntas!", completou.

Bianca Andrade

Bianca iniciou sua carreira dentro da internet como youtuber em 2010. Oito anos depois fundou a Boca Rosa Beauty que a colocou como uma das maiores empresárias do ramo de cosmético do país e deu a empresária o título de uma das mulheres mais bem sucedidas do mundo. Ela ainda participou do Big Brother Brasil em 2020 e hoje soma mais de 18 milhões de seguidores em seu Instagram.