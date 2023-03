Dirigente do Maldonado cita 'sonho' de jogar a Libertadores e garante empenho contra o Fortaleza

O Deportivo Maldonado, adversário do Fortaleza nesta quinta-feira (2), fez reconhecimento do gramado da Arena Castelão. As equipes se enfrentam em jogo decisivo da Libertadores. Ignacio Borjas, gerente de esportes do time uruguaio, falou sobre a expectativa para o jogo em vídeo divulgado nas redes sociais.

"A verdade é que estar aqui dentro é um sonho, isso não se pode negar. Vamos desfrutá-lo e dar tudo amanhã, com certeza. O que estamos competindo aqui, neste nível, não dá para acreditar", disse o dirigente ao visitar a Arena Castelão.

Clube também divulgou imagens da chegada em no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

No primeiro jogo, os clubes ficaram no empate sem gols. Mais de 50 mil pessoas garantiram presença no duelo que terá início às 21 horas (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha acompanham tudo ao vivo e em tempo real.