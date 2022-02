Bilionário russo Roman Abramovich entrega comando do Chelsea

Na tarde deste sábado (26), o empresário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, anunciou que está deixando o comando do clube após 19 anos. O posicionamento do bilionário vem depois de muita pressão sofrida nos útlimos dias, principalmente pela população britânica, que questionava a relação de Abramovich com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agora, a equipe inglesa será gerida pela fundação de caridade do próprio clube.

Apesar da questão política, Abramovich não disse no comunicado se a guerra entre russos e ucranianos motivou sua saída do clube inglês. Vale ressaltar que o governo britânico anunciou na última quinta-feira (24), que aplicará sanções contra empresários russos após o início da invasão à Ucrânia.

Confira a nota oficial

"Durante meus quase 20 anos de posse do Chelsea FC, sempre considerei meu papel como guardião do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem-sucedidos quanto podemos ser hoje, bem como construir para o futuro, ao mesmo tempo desempenhando um papel positivo em nossas comunidades. Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que hoje estou dando aos curadores da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea FC. Acredito que atualmente eles estão na melhor posição para cuidar dos interesses do Clube, jogadores, funcionários e torcedores", diz o comunicado publicado no site oficial do Chelsea.