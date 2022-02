Parlamentar inglês pede saída de russo Abramovich do Chelsea

O deputado trabalhista Chris Bryant, deputado do Partido Trabalhista do Reino Unido, pediu a saída de Roman Abramovich do Chelsea. Ele questionou se o magnata russo pode continuar como dono do clube inglês e pediu o confisco dos seus bens como parte das sanções contra a Rússia, que invadiu a Ucrânia nesta quinta-feira (24).

O deputado, representante da região de Rhondda, diz que Abramovich, "admitiu em processos judiciais que pagou por influência política" e tem "vinculações com o Estado russo e sua associação pública com atividades corruptas".

""Como parte da estratégia do Governo de Sua Majestade na Rússia, destinada a visar finanças ilícitas e atividades malignas, Abramovich continua sendo de interesse devido a seus vínculos com o Estado russo e sua associação pública com atividades e práticas corruptas", acrescentou o deputado.

Assim, para o deputado, o presidente do Chelsea é uma peça de interesse da Rússia.

Compra

Abramovich ocupava, em 2021, a 142ª posição no ranking das pessoas mais ricas do planeta, segundo a Lista de bilionários da "Forbes" com US$ 14,3 bilhões. Ele comprou o Chelsea em junho de 2003, tornando o clube londrino de porte médio em potência mundial. O clube pertencia a Ken Bates, que passou a investir no Leeds United.

Legenda: Desde a aquisição por Abramovich, o Chelsea conquistou 18 troféus importantes, sendo o último em fevereiro, o Mundial de Clube sobre o Palmeiras Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Ascensão

Desde a aquisição por Abramovich, o Chelsea conquistou 18 troféus importantes - a Champions League duas vezes, a UEFA Europa League duas vezes, a Premier League cinco vezes, a FA Cup cinco vezes, a Copa da Liga três vezes, e, recentemente, o Mundial de Clube sobre o Palmeiras.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte