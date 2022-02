Jogadores de Ceará e Fortaleza se solidarizam com atletas brasileiros na Ucrânia

O meia Vina, do Ceará, e o volante Ronald, do Fortaleza, postaram numa rede social pedidos de ajuda de jogadores do Brasil que estão na Ucrânia, país atacado pela Rússia na madrugada desta quinta-feira (24). O cearense Everton Cebolinha, que defende o Benfica, também aderiu à corrente. Perto de fechar com o Alvinegro para a temporada 2022, o atacante Dentinho fez o mesmo e pediu orações para os ucranianos.

Dentinho, de 33 anos, atuou nas últimas dez temporadas no futebol local. Ele defendeu o Shaktar Donetsk. O time é o que mais tem brasileiros no plantel. São doze. O clube fica em Donetsk, uma das cidades separatistas da Ucrânia e está entre as principais zonas de conflito.

Ele publicou uma foto da bandeira do país e pediu orações. Nos stories, repostou várias vezes o pedido de jogadores brasileiros que estão em solo ucraniano e pedem ajuda para deixar o local. Além disso, divulgou também foto e vídeo do local, com imagens da população em oração.

A esposa dele, a influenciadora digital Dani Souza, desabafou sobre o tema nos stories:

“Ainda tem muitos brasileiros na Ucrânia, como ele (Vladimir Putin, presidente da Rússia), pode fazer isso com a Ucrânia. Essas pessoas não merecem isso! Esse povo já é sofrido. Meu Deus! A gente sempre soube que ele poderia atacar e tomar a cidade em uma semana! Saímos da Ucrânia, mas nossos amigos e todos que conhecemos estão na cidade. Esse horror acontece desde que invadiram Donetsk! Todos esses anos o povo ucraniano sendo massacrado! Mas nunca mostraram o que realmente acontece”, concluiu.

Um dos principais nomes do Ceará, o meia Vina também divulgou o pedido de ajuda de companheiros esportistas. Outro destaque do futebol cearense, o volante Ronald, do Fortaleza, fez o mesmo. Everton Cebolinha, o cearense revelado pelo Tricolor, que já defendeu o Grêmio, vestiu a camisa da Seleção e hoje atua no Benfica, mostrou igual solidariedade.

Pelo menos 30 atletas brasileiros defendem times da principal divisão ucraniana, como Dnipro, Metalist, Dínamo de Kiev. O país é atrativo para muitos boleiros que buscam altos salários, além de ser porta de entrada para outras nações do futebol europeu.

Rússia e Ucrânia vivem uma crise diplomática desde 2014, quando o governo russo invadiu e tomou o território da Crimeia. Na madrugada desta quinta-feira, tropas russas invadiram e bombarderam o território ucraniano. Várias mortes de civis já foram confirmadas. A população também procura se refugiar em outras regiões ou países. Veja aqui as últimas notícias em tempo real.

VEJA AS POSTAGENS

Legenda: Dentinho atuou por dez anos na Ucrânia. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Cebolinha também repostou vídeo dos atletas brasileiros. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Ronald, do Fortaleza, foi outro a repostar a publicação. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Vina, do Ceará, divulgou o pedido de ajuda dos brasileiros e marcou o presidente do Brasil. Foto: Reprodução/Instagram