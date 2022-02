Felipe Pires, ex-Fortaleza, e grupo de jogadores brasileiros conseguem sair de hotel na Ucrânia

Os jogadores brasileiros, que atuam no futebol da Ucrânia, e seus familiares, que estavam abrigados em um bunker de um hotel em Kiev, conseguiram deixar a Ucrânia na madrugada deste sábado (26). Os atletas do Dnipro, Felipe Pires (ex-Fortaleza), Busanello e Bill, conseguiram deixar o país e devem chegar no Brasil neste domingo (27).

O trajeto foi realizado em comboio de carros próprios com destino a uma estação de trem, ainda na Ucrânia. A locomoção por trem foi proposta pelo consulado brasileiro em Kiev, que organizou uma estação na capital ucraniana como ponto de partida e sem a necessidade de comprar passagens, o destino final é a Romênia.

Legenda: Os jogadores e seus familiares estavam abrigados no bunker de um hotel em Kiev Foto: Reprodução/Redes sociais

No primeiro momento, o grupo de brasileiros se negou a fazer o trajeto porque alegaram falta de segurança, já que precisariam deixar o hotel, a dois quilômetros da estação, à noite, quando acontecem os bombardeios russos.