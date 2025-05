Bastidores de Ceará x Sport mostram momento de lesão de Pedro Raul; veja vídeo

O Ceará divulgou um vídeo no canal oficial do clube no YouTube, a Vozão TV, com bastidores da vitória por 2 a 0 contra o Sport, no último sábado (17), na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro. Dentre as imagens, com cenas inéditas do elenco alvinegro, há também o momento da lesão sofrida pelo atacante Pedro Raul.

O lance ocorreu no 1º tempo, em uma dividida com o lateral-direito Hereda. No conteúdo é possível observar um choque forte no tornozelo esquerdo do centroavante, que foi substituído no intervalo.

Desde então, Pedro Raul trabalha em prol da recuperação e mostrou o tratamento da fisioterapia nas redes sociais. Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, o atleta de 28 anos disputou 16 partidas pelo Vovô na atual temporada, com nove gols marcados e uma assistência. Assim, virou dúvida.

O próximo compromisso é quinta-feira (22), diante do Palmeiras, às 19h30, no Allianz Parque, pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ida, o Ceará perdeu por 1 a 0 em casa.