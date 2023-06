Barroca elogia estreia de Jonathan e comenta sobre reforços no Ceará: 'foco nos jogadores que tenho'

Após a vitória do Ceará diante do Atlético-GO, Eduardo Barroca falou sobre a possível chegada de reforços para o time. A janela de transferências abre no dia 3 de julho. O técnico alvinegro também elogiou a estreia de Jonathan, zagueiro da base que estreou como profissional, e citou outros nomes. As equipes se enfrentaram na noite desta terça-feira (6), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

"Estou bem sereno em relação a isso. Meu foco é total nos jogadores que eu tenho dentro, desenvolver os jogadores, aproveitar os jovens. Hoje eu tô super feliz com a estreia do Jonathan, um jogador que nunca tinha jogado no profissional. Jogou e do jeito que jogou. E isso é motivo de orgulho muito grande. A gente tem outros jogadores de ótimo nível, que estão trabalhando com a gente, como o JV, como o Caíque, Kaio, David... Diversos jogadores jovens que estão trabalhando com a gente. O trabalho da base do Ceará é bastante importante", ressaltou Eduardo Barroca.

(...) A gente está fazendo um trabalho coletivo bastante interessante, com envolvimento de todo mundo. E isso, obviamente, a gente passa para os jogadores. Então, nesse momento, meu foco não está no externo, mas no desenvolvimento interno daquilo que a gente tem que melhorar", completou o técnico.

O Ceará volta a campo diante do CRB, neste sábado (10), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam em jogo da 12ª rodada da Série B, na Arena Castelão. Os ingressos já estão disponíveis.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: