Barletta compartilha post irônico após vitória do Sport sobre Ceará: ‘justiça tarda, mas não falha’

Chrystian Barletta, atacante do Sport, compartilhou uma publicação feita pela sua esposa, Eduarda Barletta, na rede social Instagram, em tom irônico após a vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Ceará na noite da última segunda-feira (7), na Série B do Brasileirão 2024.

“A justiça tarda, mas não falha. Que vitória maravilhosa”, dizia o texto da postagem, que exibia ainda uma foto de Barletta durante a partida. O atacante, que já passou pelo Ceará em 2023, marcou um dos gols do Sport na partida da última segunda.

Legenda: Barletta compartilha post irônico após vitória do Sport sobre Ceará Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Chrystian Barletta acionou o Ceará na justiça em janeiro pelo atraso de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas. Os valores em atraso, somados, chegariam perto de R$ 1 milhão.

Depois de rescindir seu contrato com o Ceará, Barletta foi anunciado como o novo reforço do Sport. Pelo time pernambucano, ele soma 37 partidas disputadas até o momento, além de dez gols e quatro assistências.