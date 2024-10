Candidato no Mr Olympia 2024, rival de Ramon Dino provoca brasileiro: 'Com certeza vou vencê-lo'

Wesley Vissers, atleta de fisiculturismo da Holanda, provocou o brasileiro Ramon Dino, um dos seus principais adversários no Mr. Olympia 2024, principal competição de fisiculturismo do mundo, marcada para acontecer em Las Vegas (EUA), a partir de quinta-feira (10).

“Acho que o Ramon não será capaz de me vencer nunca mais. Eu tive algumas atualizações sobre ele. [...] Eu vi alguns vídeos e pensei: ‘Esse é o Ramon? Com certeza vou vencê-lo’. É minha mentalidade agora”, disse em entrevista ao canal RapOne.

Antes do Arnold Classic, não pensava que pudesse ganhar, mesmo achando meu físico melhor. A vitória me deu confiança para pensar que, se meu físico está melhor, por que não acreditar que posso vencer o Ramon de novo? Wesley Vissers Fisiculturista holandês

Legenda: Ramon Dino impressiona ao divulgar novo físico para competição Foto: Reprodução/Instagram Ramon Dino

Wesley Vissers venceu Ramon Dino no Arnold Classic 2024, uma outra competição de fisiculturismo que reúne grandes nomes do esporte mundial. Agora, eles voltam a se enfrentar, desta vez na categoria Men’s Classic Physique no Mr. Olympia 2024.

Ramon Dino é a grande esperança de título para o Brasil no Mr. Olympia. Ele concorre na categoria Men's Classic Physique, concorrendo com o canadense Chris Bumstead, o CBum. Um homem brasileiro nunca conquistou um título do Mr. Olympia.