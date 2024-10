Veja em qual posição o Fortaleza estava ao final da 29ª rodada das últimas cinco Série A

Apesar da derrota para o Grêmio, no último sábado (4), o Fortaleza permanece com sua melhor campanha na Série A, desde que retornou para ela, em 2019. O tricolor, que atualmente soma 55 pontos ao final da 29ª rodada, já conquistou uma pontuação maior que nas campanhas completas de 2019 (53 pontos), 2020 (41) e 2023 (54), igualou a campanha completa de 2022 (55) e está 3 pontos atrás da campanha de 2021, sendo essa a melhor do clube na história da competição.

Contudo, a campanha deste ano ganha mais notoriedade quando comparamos as campanhas ao fim da 29ª rodada de cada Série A que o clube participou desde o seu retorno a elite do futebol nacional. A pontuação deste ano é maior que a de todos os últimos anos no mesmo período, ficando 7 pontos acima da campanha de 2021 – segunda melhor do clube no mesmo recorte.

Além destes números, as 16 vitórias conquistadas até esta fase da competição, representam o maior número deste quesito até o fim da 29ª rodada – superando as campanhas de 2021, onde o Leão conquistou 14 vitórias, e a campanha de 2023, com 12 vitórias conquistadas até a 29ª rodada.

VEJA A CAMPANHA DO FORTALEZA ATÉ ESTE MOMENTO DA COMPETIÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS

2019

12ª posição

35 pontos

10 vitórias

5 empates

14 derrotas

2020

16ª posição

32 pontos

7 vitórias

11 empates

11 derrotas

2021

4ª posição

48 pontos

14 vitórias

6 empates

9 derrotas

2022

10ª posição

37 pontos

10 vitórias

7 empates

12 derrotas

2023

9ª posição

43 pontos

12 vitórias

7 empates

10 derrotas

2024

3ª posição

55 pontos

16 vitórias

7 empates

6 derrota

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.