Léo Condé assume que acesso do Ceará após derrota é ‘difícil, mas não impossível’

Léo Condé, técnico do Ceará, disse que segue acreditando no acesso do Vozão para a Série A do Brasileirão, mesmo após a derrota para o Sport por 2 a 1 na última segunda-feira (7), na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série B.

“Sem dúvida a gente se distanciou novamente (do G-4). Acredito que a gente tem que continuar trabalhando. É difícil? É difícil, mas não é impossível, até se a gente conseguir esse nível de performance que teve nessa partida contra o Sport”, disse Condé.

Infelizmente não veio o resultado, mas eu conversei com os jogadores após a partida, tem muito campeonato pela frente ainda. A gente tinha que chegar. A Série B tem essa característica, ela se decide nas oito rodadas finais, a gente tinha que chegar nesse momento em condições de brigar. Eu acredito que a gente chega em condições de brigar nessas rodadas finais. Léo Condé Técnico do Ceará

Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, durante jogo contra o Vila Nova na Série B 2024 Foto: Davi Rocha/SVM

Restando oito rodadas para o término da Série B, o Ceará soma 45 pontos em 30 rodadas disputadas. A distância para a pontuação média de acesso é hoje de 18 pontos, o que significa que o time precisa vencer seis das oito rodadas finais para sonhar com o acesso.

“A gente sabe que é difícil, mas não impossível, tem n exemplos de equipes em anos anteriores que conseguiram chegar nessa condição que a gente está agora e conseguiram o acesso”, finalizou Léo Condé.