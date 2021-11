Barcelona tem interesse na contratação de atacante Arthur Cabral, diz jornal espanhol

O atacante Arthur Cabral entrou na mira do Barcelona. Segundo o jornal espanhol Mundo Desportivo, um dos principais veículos de cobertura sobre o Barça, o jogador de 23 anos é cotado no clube para substituir o argentino Aguero, que foi diagnosticado com um grave problema cardíaco e pode se aposentar dos gramados.

Revelado na base do Ceará, Arthur é o principal destaque ofensivo do Basel-SUI e um dos artilheiros brasileiros na Europa, com 23 gols em 24 partidas na temporada 2021-2022. As conversas são intermediadas por Deco, ex-jogador da seleção de Portugal que faz trabalho de mapeamento do mercado para a equipe culé.

O atleta tem vínculo até 2023 e foi convocado para a Seleção Brasileira em outubro, com foco nas rodadas das Eliminatórias da Copa na América do Sul. Um acordo, no entanto, não é tido como fácil pela dificuldade econômica do Barcelona e a valorização do centroavante. Assim, uma alternativa é um empréstimo com opção de compra fixada - cenário em análise pelo time suíço.

Legenda: Em alta na Europa, Arthur Cabral foi convocado para a Seleção Brasileira em outubro Foto: Matheus Meyohas / CBF

Vale ressaltar que, na última janela de transferência, Arthur foi sondado por clubes da França, Inglaterra e Itália. Apesar disso, o Basel não pretende vendê-lo por um valor inferior ao de 15 milhões de euros (R$ 92,35 milhões).

Ceará de olho O Ceará Sporting Club monitora a situação de Arthur Cabral e pode lucar com uma eventual transferência. A gestão alega ser detentora do direito de 15% de mais valia de uma venda internacional, sendo o Palmeiras o dono de outros 15%. Acordo teria ocorrido no momento em que o atacante, revelado pelo Vovô, se transferiu ao Basel-SUI. Vale ressaltar que o time alvinegro vendeu o centroavante ao Palmeiras por R$ 5,5 milhões. Depois, lucrou com a negociação do jogador para a Europa. Mas há um impasse, visto que os paulistas acreditam ter direito a todo o percentual de Arthur.