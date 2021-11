Agüero tem problema cardíaco grave e pode se aposentar do futebol

O atacante Agüero pode se aposentar do futebol por conta de um problema cardíaco grave. De acordo com a Rádio Catalunha, o atleta do Barcelona e da seleção da Argentina foi diagnosticado com uma arritmia que pode tirá-lo em definitivo dos gramados.

A situação começou a ser investigada no fim de outubro, quando pediu substituição do jogo diante do Alavés, pelo Campeonato Espanhol, por conta de um desconforto no peito. Assim, a comissão técnica afastou o centroavante para uma bateria de exames até dezembro de 2021.

Com uma equipe médica dedicada ao caso, os primeiros testes foram negativos e indicaram a possível necessidade de pendurar as chuteiras. No momento, no entanto, não há uma decisão tomada pelo Barcelona.

Segundo a mídia espanhola, a situação é tratada com cautela e nenhuma hipótese está descartada. Vale ressaltar que Agüero sofreu com o problema no início da carreira, mas conseguiu tratamento e se tornou ídolos de grandes clubes como Atlético de Madrid-ESP e Manchester City-ING. Aos 31 anos, é um dos principais reforços do Barça para a temporada 2021-2022.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte