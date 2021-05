Bahia tem desfalques na defesa e no meio-campo para enfrentar Ceará; confira

Finalista da Copa do Nordeste, o Bahia não poderá contar com três atletas para a grande decisão da competição regional, neste sábado (8), contra o Ceará. Na partida de ida, em Pituaçu (BA), o lateral-direito Nino Paraíba e o volante Patrick de Lucca foram advertidos com cartão amarelo e cumprem suspensão no jogo da volta. Além deles, o zagueiro Luiz Otávio recebeu cartão vermelho por falta dura em Lima e também desfalca o Tricolor da Boa Terra.

Na defesa, Dado Cavalcanti deverá mandar a campo Renan Guedes e Juninho, substituindo Nino Paraíba e Luiz Otávio, respectivamente. No meio-campo, o substituto de Patrick de Lucca deverá ser Jonas. Confira provável escalação abaixo.

Matheus Teixeira; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Jonas, Thaciano e Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

Legenda: No CT do Fortaleza, Dado Cavalcanti realizou treino-tático e de bola parada com o elenco do Bahia Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Treino apronto no CT do Fortaleza

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Bahia realizou um treino apronto no CT do Fortaleza. Precisando reverter o placar para sair da Arena Castelão com o título da Copa do Nordeste, o técnico Dado Cavalcanti realizou um treino-tático, além de atividades de bola parada e cobranças de pênalti.

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (8), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela final da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.