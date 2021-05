Com 20 gols marcados, Ceará iguala Bahia como melhor ataque da Copa do Nordeste

Dono da melhor defesa da Copa do Nordeste, com apenas três gols sofridos em 11 partidas, o Ceará alcançou uma outra marca expressiva dentro da competição. No último sábado (1), ao vencer o Bahia por 1 a 0, em Pituaçu, a equipe de Guto Ferreira chegou ao 20° gol marcado no torneio regional, liderando o quesito ao lado do próprio Bahia.

Na atual fase de mata-mata da competição, o Ceará chega ao jogo decisivo sendo a única equipe a ter marcado em todos os confrontos classificatórios. Nos últimos três jogos, foram seis gols marcados e nenhum sofrido.

A boa fase do sistema ofensivo do Vovô é refletida, além dos números, nos autores dos gols do Ceará na competição. Ao todo, Guto Ferreira tem à disposição nove jogadores para o ataque, destes, sete marcaram gols pelo Alvinegro na Copa do Nordeste 2021.

Artilheiros do Vovô na Copa do Nordeste

Saulo Mineiro – 4 gols

Felipe Vizeu – 3 gols

Mendoza – 2 gols

Jael – 2 gols

Gabriel Dias - 2 gols

Cléber – 1 gol

Jacaré – 1 gol

Vina - 1 gol

Pedro Naressi - 1 gol

Messias - 1 gol

Luiz Otávio - 1 gol

Na vitória contra o Sampaio Corrêa, por 3 a 0, o primeiro gol do Ceará foi marcado por Allan, zagueiro da equipe maranhense, contra.

Seca de gols do Bahia

Sem balançar as redes dos adversários desde as quartas de final, quando venceu o CRB por 4 a 0, o Bahia vive um jejum de gols na Copa do Nordeste. Nos últimos dois jogos, um empate sem gols contra o Fortaleza, pela semifinal, e uma derrota para o Ceará, por 1 a 0, no primeiro jogo da final.

O jejum na Copa do Nordeste reflete, também, no atacante Gilberto. Artilheiro da competição com 7 gols marcados, marcou seu último tento contra o CRB/AL, no dia 17 de abril. Nos últimos quatro jogos do Bahia, Gilberto não marcou nenhum gol, tendo desperdiçado um pênalti na última terça-feira (4) contra o Independiente, pela Copa Sul-Americana.

Legenda: Equipe baiana vive seca de gols na Copa do Nordeste Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (8), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é decisivo e vale o título da Copa do Nordeste 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.