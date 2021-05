Ceará vence Bahia com gol aos 47 do 2º tempo e larga na frente em decisão da Copa do Nordeste

Em nova final histórica entre Ceará e Bahia na Copa do Nordeste, os alvinegros largaram na frente em busca de um novo título regional. No duelo de ida, neste sábado (1º), no estádio Pituaçu, em Salvador, o gol do placar de 1 a 0 foi de Jael aos 47 do 2º tempo, em cobrança de falta.

Pelo regulamento, o Vovô precisa de um empate por qualquer placar para se sagrar tricampeão. A competição registra placar agregado e, em caso de igualdade ao término do segundo jogo, será decidida nos pênaltis.

A partida de volta será no próximo sábado (8) na Arena Castelão, às 16h. Antes, o time cearense tem confronto na Sul-Americana. A equipe segue preparação em solo baiano e embarca para La Paz, onde encara o Bolívar, às 19h15, na quarta (5).

Leia mais Jogada Bahia x Ceará ao vivo: acompanhe tudo sobre a final da Copa do Nordeste

Primeiro tempo

A partida registrou muita intensidade em Pituaçu. No início, o Bahia investiu no lado direito e nos cruzamentos para a área, enquanto o Ceará arriscou os arremates de longa distância.

O equilíbrio virou domínio alvinegro a partir dos 19, quando Luiz Otávio foi expulso após falta no meia Lima. Assim, o Vovô trabalhou mais a bola, 'montou uma blitz' na grande área e assustou com Vizeu e Vina, mas não conseguiu abrir o placar.

Na reta final, o volante Charles entrou forte em Nino Paraíba e também recebeu vermelho, em lance polêmico por parte da arbitragem. Nos acréscimos, os times se resguardaram até o apito final.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Ceará manteve a escalação e deslocou Lima para o meio-campo. O panorama foi de administração da posse de bola e cautela nos passes.

No duelo mais travado, o Bahia levou perigo em jogadas ensaiadas, mas não exigiu intervenções de Richard. Guto então mudou: Saulo e Naressi foram acionados para melhorar a recomposição.

Pelo desgaste físico e a forte chuva em Salvador, o ritmo diminuiu na reta final. Quando o cenário parecia de empate, uma falta aos 47. O atacante Jael mandou uma bomba da intermediária e decretou a vitória: 1 a 0.

Ficha técnica

Bahia 0x1 Ceará

Competição: Copa do Nordeste - 1º jogo da final

Data: 01/05/2021

Horário: 16h

Local: Estádio Pituaçu, em Salvador/BA

Gols: Jael aos 47´/2º T (0-1)

Cartões amarelos: Vina (C), Patrick (B), Rossi (B) e Nino Paraíba (B)

Cartão vermelho: Luiz Otávio (B) e Charles (C)

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Oliveira e Vina (Yony); Lima (Naressi), Mendoza (Jael) e Vizeu (Saulo). Técnico: Guto Ferreira.

Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Thaciano (Galdezani), Daniel (Juninho) e Rodriguinho (T. Anderson); Rossi (Oscar Ruíz) e Gilberto (Alesson). Técnico: Dado Cavalcanti.