Luiz Otávio elogia sistema defensivo do Ceará contra Bolívar e projeta decisão contra o Bahia

O empate contra o Bolívar em 0 a 0, na altitude de La Paz, manteve o Ceará na ponta do Grupo C da Copa Sul-Americana. Com 5 pontos conquistados em três partidas, o Vovô segue vivo na briga para avançar à próxima fase. Para Luiz Otávio, o ponto conquistado é importante para o seguimento no torneio.

"Por se tratar de um jogo fora de casa, foi com certeza um ponto muito importante. Mas, empate é empate e vitória é vitória. Tivemos algumas oportunidades de sair vencedor na partida, então lógico que foi um ponto importante, que nos manteve na liderança, e agora é continuar focado, concentrado, para que possamos dar seguimento dentro da competição."

Visando a final da Copa do Nordeste, o técnico Guto Ferreira mandou um time alternativo para enfrentar o Bolívar. Sem Luiz Otávio, Messias, Gabriel Dias e Bruno Pacheco, titulares absolutos do Ceará, a defesa alvinegra foi composta por Buiú, Klaus, Jordan e Kelvyn. Capitão da equipe e referência no setor, Luiz Otávio elogiou os companheiros pela partida realizada na Bolívia.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará "Eu sempre falo para cada um deles, quando tenho oportunidade, que quando um tá vencendo, todos estão vencendo. Quando a gente sai de campo sem ser vazado, é uma grande vitória para nós. Como já frizei, quando você não sofre gols, você está mais próximo de vencer. Estou feliz demais pelo Klaus, pelo Jordan, pelo Kelvyn, pelo Buiú, toda a parte defensiva e ofensiva. Meus companheiros, o time todo, estão de parabéns."

Decisão contra o Bahia

Dono da melhor defesa da Copa do Nordeste, o Ceará enfrentará o Bahia, neste sábado (8), em jogo decisivo pela Copa do Nordeste. Para conquistar o título, o zagueiro Luiz Otávio comentou o que o Alvinegro de Porangabuçu precisa fazer para se sagrar tricampeão da Copa do Nordeste.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará "Precisamos transpirar muito, correr, suar, disputar o jogo com inteligência, sabendo que será muito difícil, por se tratar de uma final, um clássico, de um adversário que nós já enfrentamos. Explorar os pontos negativos e nos fortalecermos para neutralizar os pontos positivos do Bahia. Muita concentração, precisamos estar concentrados, e o que não podemos deixar de fazer é o inverso disso. Precisamos está ligado o tempo todo."

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (8), às 16h, na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.