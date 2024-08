Australiano Jack Robinson recebe apoio de esposa brasileira antes de semifinal contra Medina no surf

Jack Robinson, o adversário de Gabriel Medina na semifinal do surfe nas Olimpíadas de Paris 2024, recebeu o apoio através das redes sociais de sua esposa, a brasileira Júlia Muniz. A modelo comentou que estava “contando as horas” para a disputa, em uma publicação feita pelo surfista.

O australiano de 26 anos tem alianças próximas com brasileiros. Além da esposa, Jack Robinson também é treinado pelo brasileiro Leandro Dora, pai do surfista Yago. A postagem do atleta ainda foi curtida por João Chianca, o Chumbinho, que perdeu para Medina nas quartas-de-final das Olimpíadas.

O rival do brasileiro na semifinal publicou uma foto nas redes sociais com uma pose semelhante a que viralizou por Medina nos Jogos Olímpicos e provocou: "Vamos fazer isso".

Ambos já se enfrentaram em em 6 oportunidades na elite e estão empatados. São três vitórias para cada um. O australiano levou a melhor no mundial de 2023. Além disso, Jack é considerado uma pedra no sapato dos brasileiros.

A disputa entre os surfistas acontece em Teahupo'o, no Taiti, a partir das 18h05 (de Brasília) desta segunda-feira (5).