Dandara Mariana homenageia Rebecca Andrade para evitar 'ruídos de comunicação'

A atriz Dandara Mariana fez questão de parabenizar a ginasta Rebeca Andrade, nesta segunda-feira (5), após a atleta ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024.

“Evitando ruídos de comunicação: Parabéns, Rebeca Andrade, mais uma vez! Somos ouro. Você é inspiração para muitos brasileiros! E minha admiração por você não é de hoje".

O post foi feito após uma polêmica surgir nas redes sociais. Há alguns dias, Dandara publicou uma foto da atleta americana Simone Biles com sua medalha de ouro. Isso foi o suficiente para internautas acreditarem que Dandara estaria alfinetando Rebeca.

Isso porque, em 2021, quando a ginasta brasileira participou do “Dança dos Famosos” como jurada, ela deu a nota 9,9 para a atriz, deixado os fãs de Dandara revoltados. A artista tinha recebido 10 de todos.

Veja também Jogada Simone Biles cumprimenta Rebeca Andrade após brasileira conquistar o ouro na final do solo; veja Jogada Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles após medalha de ouro nas Olimpíadas; veja vídeo

Dandara, por sua vez, já havia negado que a homenagem a Simone não era uma alfinetada para Rebeca.

"Assisti ao documentário da Simone Biles no streaming e sua história e inteligência me sensibilizaram bastante. Simone trouxe à tona a discussão sobre saúde mental, o que até então ainda não tinha sido discutido no esporte. Nas últimas Olimpíadas, ela dignamente pediu para sair e, após 4 anos de superação emocional, continua sendo a melhor do mundo", justificou ela em nota ao Gshow.