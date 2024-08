Simone Biles cumprimenta Rebeca Andrade após brasileira conquistar o ouro na final do solo; veja

Simone Biles, ginasta norte-americana, cumprimentou Rebeca Andrade logo após saber que sua nota havia sido menor do que a da brasileira na final do exercício de solo nas Olimpíadas 2024. Após a definição das notas, Rebeca confirmou a medalha de ouro.

VEJA O VÍDEO

A ginasta Rebeca Andrade garantiu uma medalha de ouro na final do solo da ginástica artística feminina dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta segunda-feira (5). A brasileira atingiu nota de 14.166 na decisão e encerrando a participação na Olimpíada com quatro medalhas após ser bronze por equipes, além de prata com o salto e também no individual geral.

O pódio foi completado por Simone Biles (EUA), que ficou com a prata, e Chiles Jordan (EUA) com o bronze. Durante a ordem das apresentações, Rebeca foi a 2ª a se apresentar e fez uma exibição histórica, superando os 13.900 que fez na classificatória.