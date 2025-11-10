Diário do Nordeste
Auditor pede vista e julgamento de Bruno Henrique será remarcado

Atleta esteve no STJD, mas julgamento deve continuar na quinta ou sexta-feira

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:52)
Jogada
Legenda: Bruno Henrique tem jogado pelo Flamengo com efeito suspensivo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que foi retomado nesta segunda-feira (10), será remarcado. O auditor Marco Aurélio Choy pediu vista do processo, com isso, a sessão deve ser retomada na quinta ou sexta-feira.

Bruno Henrique, que estave na sessão, foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, pela Série A. No julgamento em setembro, o STJD o condenou a 12 jogos de suspensão. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo.

O Flamengo volta a campo no sábado (15), contra o Sport, no sábado, em jogo atrasado pela Série A, na Arena Pernambuco.

