Auditor pede vista e julgamento de Bruno Henrique será remarcado
Atleta esteve no STJD, mas julgamento deve continuar na quinta ou sexta-feira
(Atualizado às 15:52)
O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que foi retomado nesta segunda-feira (10), será remarcado. O auditor Marco Aurélio Choy pediu vista do processo, com isso, a sessão deve ser retomada na quinta ou sexta-feira.
Bruno Henrique, que estave na sessão, foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, pela Série A. No julgamento em setembro, o STJD o condenou a 12 jogos de suspensão. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo.
O Flamengo volta a campo no sábado (15), contra o Sport, no sábado, em jogo atrasado pela Série A, na Arena Pernambuco.
