Atlético Cearense x Paragominas pelo mata-mata da Série D: confira local, horário e palpites

O Atlético Cearense inicia neste sábado (25), às 15h, no Estádio Domingão, em Horizonte, o duelo das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Paragominas, do Pará, e se avançar, a Àguia estará na fase do acesso, as quartas de final, quando restarão apenas oito clubes e subirão quatro. O jogo de volta será no dia 3, na Arena Verde, às 16 horas.

Enquete

inter@

Para chegar às oitavas de final, o Atlético eliminou o forte Juazeirense nos pênaltis, após dois empates (1x1 em casa e 0x0 fora).

Para esta fase, a CBF liberou a volta do público, contanto que as autoridades locais dessem o aval, mas o Atlético Cearense não tinha tempo hábil para uma liberação, com a presidente do clube, Maria Vieira, esperando que no jogo de volta, em Paragominas, também não tenha público.

Otimismo

O técnico Raimundo Vágner espera que a equipe saia com uma vantagem para o jogo de volta, contra um adversário que vem de 6 vitórias seguidas e de duas vitórias na segunda fase, contra o São Raimundo/RR.

"A expectativa é de um bom jogo. São jogos difíceis e não existe favorito. Em casa temos a possibilidade de fazer um grande jogo. A classificação será em 180 minutos, e temos que ir para o 2º jogo vivo. Temos que jogar bem e levar uma vantagem para o 2º jogo lá".

Ficha Técnica

Competição: Série D do Brasileiro - Oitavas de Final - Ida

Estádio: Domingão - Horizonte - CE

Data: 25 de Setembro de 2021 - 15 horas Árbitro: Rafael Martins Diniz - DF

Assistentes: Lehi Sousa Silva - DF e Kleber Alves Ribeiro - DF