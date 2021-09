Atlético Cearense bate Juazeirense nos pênaltis e se classifica para as Oitavas de Finais da Série D

O Atlético Cearense está classificado para as Oitavas de Finais da Série D do Campeonato Brasileiro. O time cearense empatou em 0 a 0 com a Juazeirense/BA, neste sábado (18), fora de casa no estádio Adauto Moraes, e venceu nos pênaltis por 5 a 3.

A vaga foi decidida nas penalidades pelo jogo de ida no Domingão ter sido empate (1x1). O time cearense segurou a pressão do time da casa, incluindo um penalti defendido por Carlçao no tempo normal e foi mais competente dos pênaltis, não errando nenhuma penalidade e contando com a estrela de Carlão para avançar.

Legenda: O Atlético segurou a pressão fora de casa e passou de fase nos pênaltis Foto: Airton Latapiat / Divulgação

O técnico Raimundinho comemorou a classificação do Atlético e espera buscar o sonhado acesso;

"Fizemos dois grandes jogos. O poder do adversário valoriza muito. TIvemos oportunidade de vencer em casa, mas fizemos dois grandes jogos. Adversário aqui é muito forte. Espero que a gente vá longe na competição. Estamos forte e temos mais dois jogos garantidos e vamos esperar o adversário. Parabéns ao grupo e queremos buscar o nosso acesso".