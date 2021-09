Guarany e Atlético Cearense jogarão sem torcida nas oitavas da Série D, apesar de liberação da CBF

Guarany de Sobral e Atlético Cearense têm autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a presença de público nos jogos das oitavas de final da Série D, mas os dois representantes cearenses na competição não conseguirão contar com o apoio da torcida. A decisão do órgão foi divulgada nessa terça-feira (21) e conta com requisitos importantes que devem ser respeitados pelos clubes.

Atlético Cearense

O Atlético Cearense argumenta que teria tempo hábil para preparar a logística necessária para a implementação de público, já que entra em campo no próximo sábado (25), no estádio Domingão, contra o Paragominas.

A presidente do clube, Maria Vieira, explicou a decisão da Águia, destacando, por exemplo, a importância de um plano de ação.

Maria Vieira Presidente do Atlético Cearense Estamos há pouquissimas horas do jogo e existe uma logistica feita, um plano de ação, de segurança. E para este jogo seria inviável. Se faz isso com uma semana de antecedência, ao mobilizar vários setores que não o clube, como polícia, bombeiros, tudo intermediado pela FCF. Se posicionar a favor disso seria muito precipitado.

Em seguida, a mandatária do Atlético espera que o Paragominas não possa ter torcida no jogo de volta no Pará, já que o clube não terá em Fortaleza.

"Se não teremos torcida aqui e espero que exista a sensibilidade do outro time em não querer torcida lá. Não acho certo nos jogos das Oitavas de Finais tirar o foco e tentar torcida a todo custo. Se no Ceará não pode, Pará não pode, seria até uma forma de garantir os seus direitos, no futebol, essa história de isonomia não existe, direito uns, outros, ficando à margem, grande perda para o futebol, um perde, todos perdem, não vamos lugar por isso agora pois não tem tempo hábil".

Guarany de Sobral

Legenda: Junco será o palco do jogo da volta de Guarany x Campinense, em 3 de outubro Foto: Marcelino Junior/Divulgação

Já o Guarany, que joga em casa na volta, no dia 3 de outubro, contra o Campinense, não tem liberação da Prefeitura de Sobral, que segue adotando medidas sanitárias importantes para o controle da Covid-19. O ofício com a negativa já foi enviado pelo Cacique do Vale à CBF.

"Em resposta ao ofício nº 3729/2021, viemos por meio deste informar (dentro do prazo estabelecido) não está liberado a presença de público no estádio Plácido Aderaldo Castelo (Junco) conforme decreto da Prefeitura Municipal de Sobral".

Ainda na nota, o clube não concorda com a presença de público em Campina Grande, no jogo de volta. Este ponto, aliás, consta na decisão da CBF, "para garantia de equilíbrio técnico".

"Portanto, no sentido da isonomia, não concordamos com a presença de público na cidade de Campina Grande pela a partida de IDA, no dia 25/09/2021 válida pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D de 2021".

O adversário do Guarany, o Campinense, tentou liberar público como mandante, mas não conseguiu a liberação das entidades locais.

Jogos dos Times Cearenses

Ida:

Sábado, 25 de setembro

15h: Atlético-CE x Paragominas (Domingão)

16h: Campinense x Guarany de Sobral (Amigão)

Volta:

Domingo, 3 de outubro

15h: Guarany de Sobral x Campinense (Junco)

16h: Paragominas x Atlético-CE (Arena Verde)