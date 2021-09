Oitavas de final da Série D terão público liberado, segundo CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício às federais estaduais, na noite desta terça-feira (21), liberando a presença de público para jogos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar da liberação, a entidade reforça a necessidade do cumprimento do protocolo sanitário estabelecido. Além disso, os clubes precisarão da autorização dos órgãos competentes locais para a presença de torcedores.

Segundo a CBF, "o protocolo divulgado estabelece critérios de competição. Sendo assim, para garantia de equilíbrio técnico, em última instância não será permitido que apenas um dos clubes, num confronto de ida e volta, possa ter público no seu estádio".

A entidade definiu um prazo de 72 horas, antes do jogo, para que os clubes comuniquem formalmente à CBF se poderão receber público e qual a capacidade liberada.

Legenda: Estádio Domingão, em Horizonte, estaria apto para receber torcida no sábado (25), segundo a CBF Foto: Thiago Gadelha

Times cearenses

Diante da decisão, os dois clubes cearenses que avançaram para as oitavas de final da competição, Atlético Cearense e Guarany de Sobral, poderão receber torcedores, desde que autorizados também pelas autoridades cearenses. O Atlético será o primeiro a jogar em casa, no dia 25 de setembro, no estádio Domingão, contra o Paragominas.

O Guarany de Sobral atua a partida de ida fora de casa, contra o Campinense, no estádio Amigão. Na volta, dia 3 de outubro, aí sim com possibilidade de público, decide quem avança para as semifinais no estádio Junco.

Legenda: Ofício enviado pela CBF às federações estaduais de futebol Foto: Reprodução

Jogos de ida

Sábado, 25 de setembro

15h: Atlético-CE x Paragominas (Domingão)

16h: Campinense x Guarany de Sobral (Amigão)

16h: Caxias x União Rondonópolis (Centenário)

16h: Esportivo x Ferroviária (Mont. dos Vinhedos)

Domingo, 26 de setembro

15h: 4 de Julho x ABC (Arena Ytacoatiara)

16h: América-RN x Moto Club (Arena das Dunas)

16h: Cianorte x Aparecidense (Albino Turbay)

16h: Uberlândia x Joinville (Parque do Sabiá)

Jogos da volta

Sábado, 2 de outubro

15h: Joinville x Uberlândia (Arena Joinville)

16h: Aparecidense x Cianorte (Aníbal Toledo)

16h: União Rondonópolis x Caxias (Luthero Lopes)

Domingo, 3 de outubro

15h: Moto Club x América-RN (Nhozinho Santos)

15h: Guarany de Sobral x Campinense (Junco)

16h: ABC x 4 de Julho (Frasqueirão)

16h: Paragominas x Atlético-CE (Arena Verde)

16h: Ferroviária x Esportivo (Fonte Luminosa)