Atleta do Jorge Wilstermann fala em deixar a vida contra Ceará e elogia: "jogo bonito"

O Ceará estreia na Copa Sul-Americana de 2021 nesta quarta-feira (21) contra o Jorge Wilstermann-BOL, às 19h15, na Arena Castelão. A partida é histórica para o Vovô: será o primeiro jogo internacional oficial desde a fundação centenária do clube. Para o rival boliviano, no entanto, o cenário é de pressão e muito respeito com o futebol brasileiro.

Com passagem pelo Santos, o atacante argentino Patricio Rodríguez analisou os pontos fortes do time cearense para a imprensa local. O atleta de 30 anos reforçou a qualidade do plantel alvinegro.

"Será um jogo muito duro. Todas as equipes brasileiras têm grandes elencos, jogadores também. A melhor maneira (de enfrentar) é ser inteligente. Sabemos que tem um jogo aéreo muito forte, é evitar faltas mais na frente do meio-campo. São um time muito dinâmico, tem tipo clássico de jogo bonito brasileiro. É um time forte, vamos ter que deixar a vida pra trazer algo bom pra casa”, explicou.

Legenda: O Ceará investiu muito no elenco para a temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O gramado do estádio também entrou em foco na coletiva. Rodríguez indicou que as dimensões são as maiores permitidas pela Conmebol na competição internacional.

"O mais importante é levar em consideração que as dimensões do estádio são as maiores que a Conmebol permite. Temos que ser pacientes, esperar o momento certo e evitar essa bola parada, que é muito forte", declarou.

Na atual temporada, o atacante soma 11 partidas e dois gols. Revelado pelo Independiente-ARG, tem passagens por equipes como AEK, da Grécia, e Moreirense, de Portugal. A expectativa é que seja titular no esquema 5-4-1 do técnico Mauricio Soria.