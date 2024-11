Athletico-PR x Atlético-MG: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Athletico-PR entra em campo neste sábado (16), às 18:30h (horário de Brasília), contra o Atlético-MG pela Série A do Brasileirão. A partida será no Estádio Ligga Arena, em Curitiba, no Paraná.

O Furacão é o 18º com 34 pontos e se vencer, deixará o Z4 da Série A. Já o Galo, é o 10º com 42 pontos e se vencer, pode se aproximar do G8 da Série A.

Palpites

Escalação

Athletico-PR

Mycael; Cuello, Belezi (Gamarra), Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Praxedes (Gabriel) e Nikão; João Cruz, Julimar e Pablo.

Atlético-MG

Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk (Deyverson).

