Atacante Guilherme se despede do Fortaleza: 'Gratidão por tudo que vivi'

O atacante Guilherme se despediu do Fortaleza nesta sexta-feira (29). Ele fez uma publicação em suas redes socias agradecendo o ano que teve no Tricolor de Aço. O Fortaleza chegou a negociar uma permanência do jogador junto ao Grêmio, mas as tratativas esfriaram e ele acertou com o Santos.

Diferente do Leão, o time paulista comprou 60% dos direitos do atleta por R$4,8 milhões e um contrato de três anos. A negociação foi mediada pelo coordenador de futebol Alexandre Gallo e o Santos deve quitar o valor em 13 parcelas. O Grêmio permanece com 20% dos direitos do jogador, enquanto Guilherme fica com outros 20%.

Veja post de Guilherme

No Leão

O atleta de 28 anos foi peça importante no ataque do Fortaleza em 2023. Artilheiro do time na Sul-Americana, com quatro gols, o jogador cresceu no Campeonato Brasileiro. Na temporada, somou dez gols e seis assistências em 52 jogos.