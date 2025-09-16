Diário do Nordeste
Atacante do Fortaleza, Greise é convocada para a Seleção Brasileira Sub-15

Greise é cria das categorias de base do Tricolor do Pici e a única atleta de um clube nordestino na lista de convocadas

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:26)
Jogada
Legenda: Greise é cria das categorias de base do Tricolor do Pici e a única atleta de um clube nordestino na lista de convocadas
Foto: João Moura / Fortaleza EC

Atacante do Fortaleza, Greise foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-15. A jogadora das Leoas vai disputar a Conmebol Liga Evolução entre os dias 24 de setembro e 5 de outubro, em Ypané, no Paraguai.

Greise é cria das categorias de base do Tricolor do Pici e a única atleta de um clube nordestino na lista de convocadas. A jovem, natural de Ourolândia, na Bahia, já havia sido chamada para a Seleção em julho deste ano, para um período de preparação em Bragança Paulista.

A jovem é a nona atleta da base tricolor a ser convocada para a Seleção Brasileira de Base na história. Além dela,  Awany, Pepê, Leticia Monteiro, Rebeca Costa, Mirela Rodrigues, Camille, Maria Eduarda e Ravenna também já vestiram a camisa da amarelinha.

